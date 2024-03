Art création artistique atelier d artistes Art création artistique atelier d artistes 179 rue du Grand Pont 62140 Aubin St vaast Aubin-Saint-Vaast, samedi 18 mai 2024.

Art création artistique atelier d artistes A ​l l’occasion Samedi 18 mai, 10h30 Art création artistique atelier d artistes 179 rue du Grand Pont 62140 Aubin St vaast Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T10:30:00+02:00 – 2024-05-18T21:00:00+02:00

Fin : 2024-05-18T10:30:00+02:00 – 2024-05-18T21:00:00+02:00

A ​l l’occasion

Art création artistique atelier d artistes 179 rue du Grand Pont 62140 Aubin St vaast 179 rue du Grand Pont 62140 Aubin St vaast Aubin-Saint-Vaast 62140 Pas-de-Calais Hauts-de-France 0671609594 [{« type »: « email », « value »: « macrez.murielle@orange.fr »}] Un atelier d artistes passionné de peinture dessin lecture foot d objet ancien, sa particularité C est la peinture, l activités proposées C est un concours de dessin et poésie pour les enfants et adultes C est facile à trouver, vous passer le passage à niveau et vous arrivez directement à l atelier

© macrez Murielle