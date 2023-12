Salon régional du livre de Liévin Place Gambetta Liévin, 20 janvier 2024, Liévin.

Le Salon Régional du Livre fête ses 20 ans et pour l’occasion, la ville de Liévin a vu les choses en grand !.

Un maximum de surprises pour tous les amateurs de livres, les petits comme les grands, vous attendent tout au long de la journée !

Curieux ou curieuses, partez à la découverte des libraires, des bouquinistes, des auteurs, des dessinateurs et des éditeurs régionaux.

Et côté spectacle ça déménage !

La Waid Compagnie et les frères Bricolo nous ferons entrer dans leur univers sonore à l’architecture surprenante !

Toute la journée on vous régale : des rencontres avec des dessinateurs, des ateliers numériques originaux, un espace gaming , un atelier « badge », des animations arts-plastiques et de customisation d’objets etc…

