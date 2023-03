Au fil des ateliers, quartier Petit Bayonne Place du Réduit Bayonne Catégories d’Évènement: Bayonne

Au fil des ateliers, quartier Petit Bayonne
Dimanche 2 avril, 15h30
Place du Réduit

→ Dimanche 2 avril, de 15h30 à 17h.

Un parcours conduit par Germaine Auzeméry, à la rencontre de professionnels passionnés et de métiers rares.

Un parcours conduit par Germaine Auzeméry, à la rencontre de professionnels passionnés et de métiers rares.

Avec la complicité de plusieurs artisans du quartier. R.-V. : place du Réduit, entrée de la rue Bourgneuf. Retrouvez toute la programmation des Journées Européennes des Métiers d'Art de la Ville de Bayonne : https://www.bayonne.fr/

