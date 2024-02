TROUPE DEL TIRITITRAN LA LUNA NEGRA Bayonne, vendredi 17 mai 2024.

La Troupe del Tirititrán , est un groupe flamenco d’origine franco-espagnole proposant un style traditionnel basé sur les trois éléments les plus caractéristiques du flamenco : le chant, la guitare et la danse.Le répertoire choisi par La Troupe del Tirititrán comprend différents styles de musique espagnole et flamenca interprétés selon les bases traditionnelles, mais dans lesquels les artistes laissent une empreinte personnelle, basée sur les singularités d’expression et les expériences de chacun.Le résultat est un spectacle intime, authentique et élégant, avec une variété de rythmes, de couleurs et d’émotions qui touchent le cœur du spectateur.

Tarif : 20.00 – 20.00 euros.

Début : 2024-05-17 à 20:30

LA LUNA NEGRA 7, RUE DES AUGUSTINS 64100 Bayonne 64