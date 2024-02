HAXAN LA LUNA NEGRA Bayonne, mercredi 15 mai 2024.

Chef d’œuvre cinématographique inclassable, le film muet « Häxan, La Sorcellerie à travers les Âges » réalisé en 1922 par Benjamin Christensen, est un mélange de genres. Souvent classé comme film d’horreur, il est surtout un récit poignant de l’histoire de l’âme humaine en Europe, et de la répression de la sorcellerie par l’Eglise, qualifiée par Christensen lui-même de « l’une des catastrophes majeures de l’histoire de l’humanité ». Appuyé de documents historique et magnifique par la beauté de ses images, il étonne par sa force fantastique, interrogeant la relation de nos savoirs au temps et à l’histoire.La rencontre intense entre le film dans sa version de 1968 narrée par William Burroughs et le musicien Lutfi Jakfar, en fait jaillir un univers musical étonnant, invitant le spectateur à s’approprier l’œuvre de manière contemporaine.Grâce aux sonorités de sa batterie, Lufti Jaktar s’insère entre la narration du réalisateur et de la voix-off pour transposer les questionnements de 1922 à notre 21ème siècle. Il nous offre alors des sonorités multiples, poétiques et subtiles, tout en apaisement.

Tarif : 20.00 – 20.00 euros.

Début : 2024-05-15 à 20:30

LA LUNA NEGRA 7, RUE DES AUGUSTINS 64100 Bayonne 64