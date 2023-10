HAPPY MANIF Place du marché couvert Verdun, 23 mars 2024, Verdun.

Verdun,Meuse

Happy Manif

Durée : 1h

Tout public à partir de 8 ans

« Déambulation audio-guidée jubilatoire en milieu urbain », Happy Manif invite les spectateurs à devenir les interprètes d’une étonnante expérience. Au rythme de sa bande-son, suivez ses consignes facétieuses…

Prenez un casque HF et écoutez le chorégraphe et concepteur David Rolland. Happy Manif va vous faire marcher du côté de l’amour (« Walk on the love side » !) En effet, ce spectacle en extérieur ne peut se faire sans vous ! Vous voici branchés sur une bande-son faite de musiques en tous genres et de dialogues de films. À vous de suivre les indications de paroles, d’actions, d’improvisations ou de déplacements chorégraphiques qui vous sont proposées. Entre pulsations rythmées et états de contemplation, Happy manif permet de voir la ville autrement – et de se voir autrement les uns les autres… Expérience immersive collective, cette promenade est un vrai jeu de rôle grandeur nature. Aux rythmes de chansons de la culture populaire, elle se révèle être un grand moment de bien-être, et de rires !

Conception : David Rolland

Composition musicale et montage sonore : Roland Ravard. Tout public

Samedi 2024-03-23 15:00:00 fin : 2024-03-23 12:00:00. 13 EUR.

Place du marché couvert

Verdun 55100 Meuse Grand Est



Happy Manif

Duration: 1 hour

For all ages 8 and up

a « jubilant audio-guided stroll in an urban environment », Happy Manif invites spectators to become the performers of an astonishing experience. To the rhythm of its soundtrack, follow its mischievous instructions?

Grab a pair of HF headphones and listen to choreographer and designer David Rolland. Happy Manif will have you « walking on the love side », because this outdoor show can’t be performed without you! You’ll be tuned in to a soundtrack featuring music of all kinds and film dialogue. It’s up to you to follow the instructions for words, actions, improvisations and choreographic movements. Between rhythmic pulsations and states of contemplation, Happy manif lets you see the city differently? and each other differently? A collective immersive experience, this walk is a real life-size role-playing game. To the rhythms of songs from popular culture, it proves to be a great moment of well-being and laughter!

Concept: David Rolland

Musical composition and sound editing: Roland Ravard

Manif feliz

Duración: 1 hora

Para todos los públicos a partir de 8 años

« Happy Manif » es un jubiloso paseo audioguiado por un entorno urbano, que invita a los espectadores a convertirse en los intérpretes de un asombroso experimento. Al ritmo de su banda sonora, siga sus traviesas instrucciones..

Coge un par de auriculares HF y escucha al coreógrafo y diseñador David Rolland. Happy Manif le hará caminar por el lado del amor, ¡porque este espectáculo al aire libre no puede representarse sin usted! Estarás sintonizado con una banda sonora de todo tipo de música y diálogos de películas. De ti depende seguir las instrucciones de palabras, acciones, improvisaciones y movimientos coreográficos. Entre compases rítmicos y estados de contemplación, Happy manif te permite ver la ciudad de otra manera… y vernos los unos a los otros de otra manera.. Experiencia de inmersión colectiva, este paseo es un auténtico juego de rol a escala real. Ambientado al ritmo de canciones de la cultura popular, ¡es un gran momento de bienestar y risas!

Concepto: David Rolland

Composición musical y montaje sonoro: Roland Ravard

Happy Manifest

Dauer: 1 Stunde

Alle Zuschauer ab 8 Jahren

« Happy Manif ist eine lustige, audio-geführte Wanderung durch die Stadt und lädt die Zuschauer dazu ein, zu Interpreten eines erstaunlichen Experiments zu werden. Folgen Sie den Anweisungen des Soundtracks

Nehmen Sie einen HF-Kopfhörer und hören Sie dem Choreografen und Designer David Rolland zu. Happy Manif wird Sie auf die Seite der Liebe führen (« Walk on the love side »!), denn dieses Spektakel im Freien kann nicht ohne Sie stattfinden! Sie werden an einen Soundtrack angeschlossen, der aus Musik und Filmdialogen besteht. Es liegt an Ihnen, den Anweisungen für Sprache, Handlungen, Improvisationen oder choreografische Bewegungen zu folgen, die Ihnen vorgeschlagen werden. Zwischen rhythmischem Pulsieren und kontemplativen Zuständen ermöglicht es Happy manif, die Stadt anders zu sehen ? und sich gegenseitig anders zu sehen? Als kollektive immersive Erfahrung ist dieser Spaziergang ein echtes Rollenspiel in Lebensgröße. Zu den Rhythmen von Liedern aus der Popkultur wird er zu einem großen Moment des Wohlbefindens und des Lachens!

Gestaltung: David Rolland

Musikalische Komposition und Tonbearbeitung: Roland Ravard

