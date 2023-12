DECOUVERTE DE LA REALITE VIRTUELLE Place du Jeu de Ballon Agde Catégories d’Évènement: Agde

20 décembre 2023, Agde.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-20 14:30:00

fin : 2023-12-20 16:00:00 Atelier de découverte des plus beaux lieux touristiques, sans quitter Agde avec casques de réalité virtuelle..

Atelier de découverte des plus beaux lieux touristiques, sans quitter Agde avec casques de réalité virtuelle.

Venez vivre des expériences vidéo-ludiques 3D en Réalité Virtuelle grâce au casque VR !

Cette technologie plonge l’utilisateur au coeur même de l’expérience en lui permettant de vivre des émotions exacerbées. Une immersion totale durant laquelle l’esprit décroche littéralement du monde réel . A tester d’urgence ! > Places limitées à 12 participants

> Créneau de 15 mn/personne

> A partir de 12 ans (sur casque VR PS4) et de 13 ans sur casque HTC VIBE) .

Place du Jeu de Ballon

Agde 34300 Hérault Occitanie

34300 Hérault Occitanie

