Marché Place de la Liberté Gelos, 23 janvier 2024, Gelos.

Gelos,Pyrénées-Atlantiques

Venez découvrir le marché de Gelos tous les mardis matins..

2024-01-23 fin : 2024-01-23 13:00:00. .

Place de la Liberté

Gelos 64110 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Come to discover the market of Gelos every Tuesday morning.

Venga a descubrir el mercado de Gelos todos los martes por la mañana.

Besuchen Sie jeden Dienstagvormittag den Markt in Gelos.

Mise à jour le 2023-11-16 par OT Pau