Trail du Bénou Plateau du Bénou Bilhères, 1 mai 2024, Bilhères.

Bilhères,Pyrénées-Atlantiques

8ème édition

Trail: 15km – 750mD+. Départ 10h

8km – 300mD+. Départ à 10h15

Infos et inscriptions sur www.courses-ossau.com.

2024-05-01 fin : 2024-05-01 . .

Plateau du Bénou

Bilhères 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



8th edition

Trail: 15km – 750mD+. Departure 10.00 am

8km – 300mD+. Departure at 10.15 am

Info and registration on www.courses-ossau.com

octava edición

Trail: 15km – 750mD+. Salida 10h

8km – 300mD+. Salida a las 10h15

Información e inscripciones en www.courses-ossau.com

8. Ausgabe

Trail: 15km – 750mD+. Start um 10 Uhr

8km – 300mD+. Start um 10h15

Infos und Anmeldungen unter www.courses-ossau.com

Mise à jour le 2023-11-07 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées