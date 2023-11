TROC-PLANTES au Jardin Eguzki Alde Jardin Eguzki Alde Sare, 1 mai 2024, Sare.

Sare,Pyrénées-Atlantiques

Porte ouverte : l’association Khalissa vous accueille au jardin Eguzki Alde pour un moment de partage et de célébration du printemps.

Troc de plantes et de graines..

2024-05-01 fin : 2024-05-01 16:00:00. EUR.

Jardin Eguzki Alde San Pedro, 65 Lizarrietako errebidea

Sare 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Open house: the Khalissa association welcomes you to the Eguzki Alde garden for a moment of sharing and celebration of spring.

Plant and seed barter.

Puertas abiertas: la asociación Khalissa le da la bienvenida al jardín de Eguzki Alde para compartir y celebrar la primavera.

Intercambio de plantas y semillas.

Offene Tür: Der Verein Khalissa empfängt Sie im Garten Eguzki Alde zu einem Moment des Austauschs und der Feier des Frühlings.

Tausch von Pflanzen und Samen.

