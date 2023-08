Comice agricole Place Champ de Foire Thiviers Catégories d’Évènement: Dordogne

Thiviers Comice agricole Place Champ de Foire Thiviers, 9 septembre 2023, Thiviers. Thiviers,Dordogne Samedi : Concours de labour Entrée gratuite..

2023-09-09 fin : 2023-09-09 . .

Place Champ de Foire

Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Saturday: Ploughing competition Free admission. Sábado: Concurso de arada Entrada libre. Samstag: Pflügerwettbewerb Freier Eintritt. Mise à jour le 2023-08-23 par Isle-Auvézère Détails Catégories d’Évènement: Dordogne, Thiviers Autres Lieu Place Champ de Foire Adresse Place Champ de Foire Ville Thiviers Departement Dordogne Lieu Ville Place Champ de Foire Thiviers latitude longitude 45.416858;0.922369

Place Champ de Foire Thiviers Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/thiviers/