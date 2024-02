La BVB (course et randonnée pédestre) Brantôme en Périgord, dimanche 2 juin 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-02 09:00:00

fin : 2024-06-02 15:00:00

cloître

Brantôme en Périgord 24310 Dordogne Nouvelle-Aquitaine accueil.mairie@brantomeenperigord.fr

L’événement La BVB (course et randonnée pédestre) Brantôme en Périgord a été mis à jour le 2024-02-01 par Val de Dronne