Visite du jardin de plantes aromatiques de la Ferme du Grand Cros Ferme Du Grand Cros Fossemagne, samedi 1 juin 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T16:00:00+02:00 – 2024-06-01T18:00:00+02:00

Fin : 2024-06-01T16:00:00+02:00 – 2024-06-01T18:00:00+02:00

La Ferme du Grand Cros vous propose de visiter le jardin de production de plantes aromatiques et médicinales et les productions végétales de la ferme. Séverine vous expliquera comment elle cultive les plantes et sa démarche agro-écologique.

Ferme Du Grand Cros 384 chemin du Bout du Monde 24210 Fossemagne Fossemagne 24210 Dordogne Nouvelle-Aquitaine 06 33 88 65 43 http://www.fermedugrandcros.com [{« type »: « phone », « value »: « 0633886543 »}, {« type »: « email », « value »: « fermedugrandcros@gmail.com »}] Située en Périgord noir, la Ferme Du Grand Cros est une ferme en agriculture biologique. Elle produit des plantes aromatiques et médicinales, des fruitiers et possède un troupeau de brebis mené en écopastoralisme. Parking

©fermedugrandcros