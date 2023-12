Randonnée à BEAUREGARD DE TERRASSON organisée par les pieds dans l’herbe Lanouaille, 4 décembre 2023, Lanouaille.

Lanouaille,Dordogne

BEAUREGARD DE TERRASSON : Boucle du château de Mellet, 7, 6 km et boucle de l’Elle, 4,6 km. Prévoir pique nique

ATTENTION : RDV 9h 30 place du stade (à l’écart près du cimetière)..

Lanouaille 24270 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



BEAUREGARD DE TERRASSON: Mellet Castle loop, 7.6 km and Elle loop, 4.6 km. Please bring a picnic

ATTENTION: RDV 9:30 am, place du stade (away from the cemetery).

BEAUREGARD DE TERRASSON: circuito del castillo de Mellet, 7,6 km y circuito de Elle, 4,6 km. Lleve un picnic

NOTA: punto de encuentro a las 9.30 h en el estadio (lejos del cementerio).

BEAUREGARD DE TERRASSON: Rundweg zum Schloss von Mellet, 7,6 km und Rundweg von Elle, 4,6 km. Picknick mitbringen

ACHTUNG: Treffpunkt 9:30 Uhr am Place du Stade (abseits in der Nähe des Friedhofs).

