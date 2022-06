Place aux Mômes d’été – Disco Z Saint-Quay-Portrieux Saint-Quay-Portrieux Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Saint-Quay-Portrieux

Place aux Mômes d’été – Disco Z Saint-Quay-Portrieux, 28 juillet 2022, Saint-Quay-Portrieux. Place aux Mômes d’été – Disco Z

Boulevard Général de Gaulle Esplanade du Casino Saint-Quay-Portrieux Côtes d’Armor Esplanade du Casino Boulevard Général de Gaulle

2022-07-28 – 2022-07-28

Esplanade du Casino Boulevard Général de Gaulle

Saint-Quay-Portrieux

Côtes d’Armor Spectacle jeune public – Concert décalé Deux énergumènes débarquent de leur vaisseau spatial « Kitch » avec une formidable envie de chanter, bouger, sauter et sourire. Par la Compagnie Les Zinzins

Spectacle jeune public – Concert décalé Deux énergumènes débarquent de leur vaisseau spatial « Kitch » avec une formidable envie de chanter, bouger, sauter et sourire. Par la Compagnie Les Zinzins

Tout public – durée : 60 min Spectacle en extérieur – salle de repli au Centre des Congrès.

Esplanade du Casino Boulevard Général de Gaulle Saint-Quay-Portrieux

