Pique-nique familial Beauvais, 7 juillet 2022, Beauvais.

Pique-nique familial

203 Rue de Paris Beauvais Oise

2022-07-07 18:30:00 – 2022-07-07

Beauvais

Oise

L’été est là… les jours rallongent … c’est ce soir les vacances… et si vous veniez faire une pause-détente à la maladrerie ? Apportez votre piquenique, ou profitez de la restauration possible sur place !

Animations musicales, et d’autres surprises seront au rendez-vous….

Entrée libre

Renseignements au 03 44 15 67 62 / maladrerie@beauvaisis.fr

L’été est là… les jours rallongent … c’est ce soir les vacances… et si vous veniez faire une pause-détente à la maladrerie ? Apportez votre piquenique, ou profitez de la restauration possible sur place !

Animations musicales, et d’autres surprises seront au rendez-vous….

Entrée libre

Renseignements au 03 44 15 67 62 / maladrerie@beauvaisis.fr

maladrerie@beauvaisis.fr +33 3 44 15 67 62

L’été est là… les jours rallongent … c’est ce soir les vacances… et si vous veniez faire une pause-détente à la maladrerie ? Apportez votre piquenique, ou profitez de la restauration possible sur place !

Animations musicales, et d’autres surprises seront au rendez-vous….

Entrée libre

Renseignements au 03 44 15 67 62 / maladrerie@beauvaisis.fr

Pexels

Beauvais

dernière mise à jour : 2022-06-27 par