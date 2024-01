3e Festival du Jeu de Rôle de Crepy-en-Valois (60-Oise) Salle des fetes Crépy-en-Valois, samedi 11 mai 2024.

3e Festival du Jeu de Rôle de Crepy-en-Valois (60-Oise) Salle des fetes Crépy-en-Valois Samedi 11 mai, 13h00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-05-11 13:00

Fin : 2024-05-11 23:59

Depuis 2022 l’association « Sous nos Pas » organise le Festival de Jeu de Rôle de Crépy-en-Valois. Samedi 11 mai, 13h00 1

https://www.sousnospas.fr/festival/

L’évènement est ouvert à tous, débutants souhaitant découvrir l’activité ou joueurs confirmés (Entrée gratuite).

* Parties de JDR en 4H – 14h-18h puis 20h-0h (sur inscription sur sousnospas.fr)

* Parties d’initiation d’une heure en journée

* Initiation jeu de figurines

Le but du festival est de mettre en place des parties de jeu de rôle avec des meneurs et meneuses de jeu des différentes associations ludiques de l’Oise et des alentours.

A bientôt !

Association Sous nos Pas

Salle des fetes 25 RUE NATIONALE 60800 CREPY EN VALOIS Crépy-en-Valois 60800 Oise