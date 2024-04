Salon de l’automobile à Noyon Noyon, dimanche 12 mai 2024.

Salon de l’automobile à Noyon Noyon Oise

Rendez-vous au salon de l’automobile à Noyon qui accueillera de nombreux concessionnaires, le Dimanche 12 mai de 9h00 à 17h00 dans le centre ville.

N’hésitez pas à venir faire un tour !

De nombreux restaurants et commerçants seront ouverts.

Pour les enfants de 3 à 12 ans, vous pourrez retrouvez des châteaux gonflables.

Et pour les plus gourmand un stand à crêpes ! 00 0 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-12 09:00:00

fin : 2024-05-12

Noyon 60400 Oise Hauts-de-France secretariat.lcapn@gmail.com

