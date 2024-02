Pierres en Lumières > Le Château Équilly, samedi 17 février 2024.

Jadis « logis de noble maître, beau seigneur, une fière fieffe-ferme » pour citer un document médiéval, le Logis d’Equilly fut également maison d’armateur et demeure d’amiral. C’est aujourd’hui un lieu d’accueil et de repos pour tout voyageur souhaitant profiter d’un cadre de vie exceptionnel et historique. Et c’est ce morceau d’histoire que vous pourrez découvrir lors du festival du patrimoine Pierres en Lumières grâce à Marc et Christine Huline, propriétaires des lieux, et à l’Office de Tourisme de Granville Terre et Mer, dont le guide Dominic Farrell animera les visites.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-17 19:00:00

fin : 2024-05-18

Le Logis d’Equilly

Équilly 50320 Manche Normandie

