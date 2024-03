Balade performée Nuancier de coquillages Par Anne-Emilie Philippe, artiste naturaliste Saint-Vaast-la-Hougue, samedi 4 mai 2024.

Balade performée Nuancier de coquillages Par Anne-Emilie Philippe, artiste naturaliste Saint-Vaast-la-Hougue Manche

L’artiste Anne-Emilie Philippe vous propose de partir en promenade de l’estran au laboratoire de biologie marine de Tatihou pour découvrir les richesses et particularités des coquillages et autres vivants qui composent cet environnement exceptionnel.

Se positionnant en artiste naturaliste, elle a mené une recherche durant l’été 2023. Elle a été accompagnée par l’équipe de Tatihou durant une résidence au Fours à Chaux de Regnéville.

Au-delà de l’attrait irrésistible des différentes formes et couleurs des coquilles sur la plage, son but était d’en apprendre plus sur les espèces de coquillages présentes dans la région, leur mode vie mais aussi de les relier au développement d’artisanats vernaculaires (boutons, chaux, construction, pigments…) à travers différentes époques.

Elle partagera sa démarche durant cette création qui vous emmènera en balade, en vous proposant une surprenante déambulation émaillée de gestes artistiques et d’images dans le temps et l’espace, de la terre à la mer.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-04 15:15:00

fin : 2024-05-05 16:30:00

Ile Tatihou

Saint-Vaast-la-Hougue 50550 Manche Normandie

L’événement Balade performée Nuancier de coquillages Par Anne-Emilie Philippe, artiste naturaliste Saint-Vaast-la-Hougue a été mis à jour le 2024-03-14 par Réseau Sites et Musées