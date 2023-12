Fête patronale de la Saint-Marcouf : vide-greniers Place de l’Église Gouville-sur-Mer Catégories d’Évènement: Gouville-sur-Mer

Manche Fête patronale de la Saint-Marcouf : vide-greniers Place de l’Église Gouville-sur-Mer, 4 mai 2024, Gouville-sur-Mer. Gouville-sur-Mer Manche

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-04 08:00:00

fin : 2024-05-04 17:00:00 Vide-greniers de 8h à 17h le 4 mai, place de l’église à Gouville-sur-Mer, organisé par le comité des fêtes..

Vide-greniers de 8h à 17h le 4 mai, place de l’église à Gouville-sur-Mer, organisé par le comité des fêtes.

Vide-greniers de 8h à 17h le 4 mai, place de l’église à Gouville-sur-Mer, organisé par le comité des fêtes. .

Place de l’Église

Gouville-sur-Mer 50560 Manche Normandie

Mise à jour le 2023-12-21 par Coutances Tourisme Détails Catégories d’Évènement: Gouville-sur-Mer, Manche Autres Code postal 50560 Lieu Place de l'Église Adresse Place de l'Église Ville Gouville-sur-Mer Departement Manche Lieu Ville Place de l'Église Gouville-sur-Mer Latitude 49.09723 Longitude -1.58073 latitude longitude 49.09723;-1.58073

Place de l'Église Gouville-sur-Mer Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gouville-sur-mer/