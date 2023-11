Party Ludo : Carnaval des animaux 4 place du fairage Périers, 4 mai 2024, Périers.

Périers,Manche

Le carnaval des animaux s’invite pour la Party ludo. L’équipe de la ludothèque vous propose une fête au milieu des piaillements et autres hennissements. Il y en aura pour tous et tous les âges. Vous pouvez apporter quelque chose à boire ou à manger à partager, vous déguiser si vous le souhaitez..

2024-05-04 14:00:00 fin : 2024-05-04 18:00:00. .

4 place du fairage

Périers 50190 Manche Normandie



The carnival of animals invites itself to the Party ludo. The toy library team invites you to a party amidst the squealing and neighing of animals. There’s something for everyone and every age. You can bring something to eat or drink to share, and dress up if you like.

El carnaval de los animales llega a la Fiesta de la Ludoteca. El equipo de la ludoteca organiza una fiesta rodeada de animales que chillan y relinchan. Hay algo para todos, de todas las edades. Puedes traer algo de comer o beber para compartir, y disfrazarte si quieres.

Der Karneval der Tiere lädt zur Party Ludo ein. Das Team der Ludothek lädt Sie zu einer Party inmitten von fiependen und wiehernden Tieren ein. Es wird für alle und jedes Alter etwas dabei sein. Sie können etwas zu essen oder zu trinken mitbringen, um es mit anderen zu teilen, und sich verkleiden, wenn Sie möchten.

Mise à jour le 2023-11-21 par Côte Ouest Centre Manche