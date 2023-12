Sun & Style – week-end fin de saison PIAU ENGALY Aragnouet, 30 mars 2024, Aragnouet.

Aragnouet Hautes-Pyrénées

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30 10:00:00

fin : 2024-03-31 15:00:00

Samedi 03 et dimanche 31 mars 2024 , nous vous donnons rendez-vous à Piau pour la Sun & Style !

C’est l’évènement de la fin de saison à Piau-Engaly ! A ne pas manquer!!!

Test de matériel, village de marques, concerts et DJ’s, animations freestyle pour tous les âges, repas convivial.

Au programme : village de marques, barbecue et buvette, espace Spa, concert, descente déguisée en O.G.N.I. (Objet de Glisse Non Identifié) depuis le Campbielh.

Concerts et DJ’s, animations freestyle pour tous les âges, repas convivial..

PIAU ENGALY à la station

Aragnouet 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie



