Parlons BD avec Sonia Dechamps Médiathèque Municipale de Paimpol Paimpol, samedi 30 mars 2024.

Parlons BD avec Sonia Dechamps Médiathèque Municipale de Paimpol Paimpol Côtes-d’Armor

Profitant de son passage au Festival Escales Littéraires de Binic et en partenariat avec Jean-Noël Mir, documentaliste au Lycée Kerraoul, la médiathèque invite Sonia Dechamps pour une rencontre autour de la BD et plus particulièrement de son travail de directrice de la collection Virages Graphiques. Cette collection a pour but de Raconter le monde d’aujourd’hui à travers la fiction, en jonglant avec les images et les mots Inviter romancières et romanciers, autrices et auteurs de théâtre, à prendre le virage graphique S’entourer de dessinatrices et dessinateurs parmi les plus talentueux. Il s’agira d’évoquer des thématiques traitées par ses auteurs et de parler BD sous un autre angle que celui des auteur(e)s et/ou illustrateurs-trices. Entrée libre dans la limite des places disponibles. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30 10:00:00

fin : 2024-03-30 12:00:00

Médiathèque Municipale de Paimpol 2 Rue Henry Dunant

Paimpol 22500 Côtes-d’Armor Bretagne b.mauvais@ville-paimpol.fr

L’événement Parlons BD avec Sonia Dechamps Paimpol a été mis à jour le 2024-02-17 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol