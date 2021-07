Paris Salle Colonne Paris Concert symphonique | Rendez-vous à Vienne Salle Colonne Paris Catégorie d’évènement: Paris

Concert symphonique | Rendez-vous à Vienne Salle Colonne, 16 janvier 2022 16:00, Paris. Dimanche 16 janvier 2022, 16h00 Tarif plein : 20€ / Tarif réduit* : 10€ (*réduit : moins de 26 ans, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, bénéficiaires de l’AAH (sur présentation de justificatif).) reservation@orchestrecolonne.fr, 01 42 33 72 89, https://orchestrecolonne.mapado.com/event/41706-rendez-vous-a-vienne Vivez l’expérience du symphonique ! Mandon, Mozart, Haydn… MANDON Concertino pour piano et orchestre de chambre (création) MOZART Concerto pour piano n°9 «Jeunehomme» HAYDN Symphonie n°59 «Le Feu» en la majeur En ce mois d’hiver, nous vous proposons un petit voyage à Vienne en l’excellente compagnie du pianiste Jérôme Granjon. Le 9e concerto de Wolfgang Amadeus Mozart, dédié à Mademoiselle Jeunehomme, en a conservé le nom. Il est considéré comme une étape marquante dans l’abondante production du compositeur, et comme une de ses premières réussites majeures : un sommet d’inspiration. La 59e symphonie de Haydn, baptisée «le Feu» fut composée moins de dix ans avant le 9e concerto de Mozart. Son caractère théâtral, ses vifs contrastes, la douceur de son andante, son éclatant menuet, son final bondissant qui met particulièrement en valeur les instruments à vents, en font une fête pour l’auditeur comme pour les interprètes. La création du Concertino pour piano et orchestre de chambre de Charly Mandon scellera le mariage de la musique de notre époque et de l’intemporel esprit viennois. ORCHESTRE COLONNE JÉRÔME GRANJON · Piano ILAN SOUSA · Direction Salle Colonne 94 boulevard Auguste Blanqui, 75013 Paris Ile-de-France 75013 Paris Paris 13e Arrondissement Paris dimanche 16 janvier 2022 – 16h00 à 18h00

