Parcours inter-musées mahJ-Panthéon « Citoyennes, citoyens! » Un parcours croisé pour découvrir l’engagement pour la citoyenneté au Panthéon et au musée d’art et d’histoire du Judaïsme Mardi 19 mars, 10h00, 14h00 Musée d’art et d’histoire du Judaïsme

Début : 2024-03-19T10:00:00+01:00 – 2024-03-19T12:00:00+01:00

Fin : 2024-03-19T14:00:00+01:00 – 2024-03-19T16:00:00+01:00

Un parcours inter-musées au mahJ et au Panthéon pour découvrir l’engagement pour les droits de l’homme et la citoyenneté depuis la Révolution jusqu’à nos jours à partir de documents d’archives et au travers de destins d’hommes et de femmes.

10h-12h au Panthéon : visite « Tous citoyens ! »

14h-16h au mahJ : parcours-découverte « Libres et égaux »

Musée d’art et d’histoire du Judaïsme 71, rue du Temple, 75003 Paris Paris 75003 Paris 3e Arrondissement Paris Île-de-France

citoyenneté révolution française