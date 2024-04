Chine Plurielle : Bilan de l’année pour le parti communiste chinois Facultés Loyola Paris Paris, samedi 27 avril 2024.

Chine Plurielle : Bilan de l’année pour le parti communiste chinois Conférence Samedi 27 avril, 09h30 Facultés Loyola Paris Sur inscription. Tarif : 27€, tarifs réduits possibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-27T09:30:00+02:00 – 2024-04-27T12:30:00+02:00

Fin : 2024-04-27T09:30:00+02:00 – 2024-04-27T12:30:00+02:00

Comme chaque année, nous demandons à Jean-François Di Meglio de venir faire le bilan de l’activité du PCC pour l’année. Son intervention a généralement lieu après la double session du Parlement qui a lieu en mars, or aux dernières nouvelles cette session a été retardée au 1er mai. Par ailleurs, le troisième plenum du Parti qui aurait dû se rassembler comme chaque année en octobre dernier, n’a toujours pas eu lieu. Que se passe-t-il au sommet de l’État ?

Cela sera la grande question qu’il faudra lui poser au delà de la gestion du Covid, du ralentissement économique, de la crise de l’immobilier, du raidissement politique, et alors que le pays montre toujours ses muscles en Asie et dans le monde. Il fait monter la pression sur Taiwan, réussit à réconcilier l’’Arabie et l’Iran, revendique un leadership des pays du sud, domine la Russie, remet en cause la prééminence des USA. Comment comprendre cette situation confuse ?

Avec Jean-François DI MEGLIO

Facultés Loyola Paris 35 bis rue de Sèvres, 75006 Paris Paris 75006 Paris 7e Arrondissement Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.loyolaparis.fr/agenda/chine-plurielle-bilan-de-lannee-pour-le-parti-communiste-chinois/ »}]