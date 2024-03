Visite guidée descriptive et tactile de l’exposition « L’invention de la Renaissance » Bibliothèque nationale de France (site de Richelieu) Paris, samedi 27 avril 2024.

Visite guidée descriptive et tactile de l’exposition « L’invention de la Renaissance » Pour les 20 ans du festival de la MVE, la BnF propose une programmation exceptionnelle à destination des structures accueillant des personnes en situation de handicap et/ou des groupes du champ social Samedi 27 avril, 10h15 Bibliothèque nationale de France (site de Richelieu) Exonération

Début : 2024-04-27T10:15:00+02:00 – 2024-04-27T11:45:00+02:00

Fin : 2024-04-27T10:15:00+02:00 – 2024-04-27T11:45:00+02:00

Cette visite descriptive et tactile, enrichie d’odeurs et d’extraits musicaux, plonge les participants dans l’univers de pensée et le monde des humanistes de la Renaissance, à travers une sélection d’œuvres phares parmi les 240 pièces présentées (manuscrits, livres imprimés, estampes, dessins, sculptures, peintures, objets d’art, monnaies, etc.). Les visiteurs découvrent alors du bout des doigts toute la culture de la Renaissance, marquée par un nouveau rapport à l’art, au savoir et à la science

Bibliothèque nationale de France (site de Richelieu) 5 Rue Vivienne, 75002 Paris Paris 75002 Quartier Vivienne Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0153794949 »}, {« type »: « email », « value »: « visites@bnf.fr »}]

