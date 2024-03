Sabay Festival Grande Pagode de Vincennes Paris, samedi 27 avril 2024.

Sabay Festival Le Sabay Festival c’est LE festival incontournable pour voyager en Asie du Sud-Est depuis Paris ! 27 et 28 avril Grande Pagode de Vincennes Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-27T10:00:00+02:00 – 2024-04-27T18:00:00+02:00

Fin : 2024-04-28T10:00:00+02:00 – 2024-04-28T18:00:00+02:00

Célébrons tous ensemble le nouvel an cambodgien au Sabay Festival !

Après une première édition avec plus de 11 000 visites, et une seconde à plus de 25 000, le

Sabay Festival – le plus grand festival sud-est asiatique d’Europe – revient pour sa troisième

édition ! Le week-end du 27 et 28 avril de 10h à 18h à la Grande Pagode de Vincennes, Paris

XII ème. Un événement gratuit et ouvert à tous !

Cette année, tout un week-end complet pour célébrer le nouvel an Bouddhiste Theravada. C’est l’occasion ou jamais de voyager à l’autre bout du monde et de vous laisser porter par le Sabay Festival !

Au Programme de ce week-end: street food, spectacles culturels, concerts,DJ sets, cérémonie bouddhique, animations, tatouages sacrés (SakYant), et exposition, vous transporteront en Asie du Sud-Est

Le Sabay Festival est devenu LE festival incontournable pour voyager en Asie du Sud-Est

depuis Paris !

Chaque année, en avril, nous nous rassemblons pour fêter le nouvel an cambodgien, une occasion en or pour vous joindre à nous et passer un week-end inoubliable à la Grande Pagode de Vincennes où se trouve le plus grand Bouddha d’Europe.

Entre amis et/ou en famille, participez sans plus attendre au Sabay Festival et plongez-vous dans un festival intergénérationnel dont les valeurs sont : authenticité, interculturalité, et partage.

Entre spectacles de danse traditionnelle, démonstrations de boxe Kun Khmer, concerts, street food, Dj set, animations, tatouage sacré (Sak yant), et une exposition photo du

Cambodge d’aujourd’hui par le photographe Raphaël Pech… vous serez plongé dans le folklore cambodgien !

Nous aurons aussi le privilège d’avoir parmi nous, le présentateur de France

TV Raphäl YEM, qui animera la scène du Sabay Festival.

Rendez-vous la Grande Pagode de Vincennes, le week-end du 27 au 28 avril 2024,de 10h

à 18h pour un décollage imminent au Cambodge à travers le Sabay Festival, le plus grand

festival Sud-Est Asiatique d’Europe.

Un événement gratuit et ouvert à tous !

–

Informations pratiques :

Quand ?

Sam 27 & Dim 28 avril 2024 de 10h à 18h

Où ?

La Grande Pagode de Vincennes / 40 bis route de la ceinture du Lac Daumesnil, 75012 Paris

Entrée libre et gratuite

Accessible à personne à mobilité réduite

Comment venir ?

Métro : lignes 8 (Porte Dorée, Liberté, Charenton Ecole)

Bus : lignes 46, 325 et PC2

Tram : T3a (Porte Dorée)

Route : Porte de Charenton / Porte Dorée

Parking : Parking public Valmy, 139 rue de Paris, 94220 Charenton-le-Pont

Parking Q-Park Saint-Mandé, Villa Carnot, 94160 Saint-Mandé

POUR PLUS D’INFOS: SABAYSABAY.FR

