Paratge Festival Bourdeilles, 21 mai 2022, Bourdeilles.

Paratge Festival Bourdeilles

2022-05-21 – 2022-05-21

Bourdeilles Dordogne Bourdeilles

Au château: en continu, série audiovisuel Perigòrd, país trobador et l’exposition Périgord, terre des troubadours du 21 mai au 18 septembre 2022. A 14h: conférence de Katy Bernard, “Les femmes, le pouvoir et la musique”, suivi à 15h45 d’un concert de l’ensemble De Caelis.

A l’église à 17h30: concert “Vèrs-Revèrs”

Aux promenades, à 19h, 20h10 et 21h30: concerts. Accès libre. Restauration et buvette sur place.

L’ensemble de la manifestation est gratuite tout comme l’accès au château samedi 21 mai. Jauge limitée et réservation obligatoire pour la conférence de Katy Bernanrd, les concerts de l’Ensemble De Caelis et Vèrs-Revèrs au 05.53.06.40.00

