Randonnée pédestre Pezuls, dimanche 12 mai 2024.

Randonnée pédestre Pezuls Dordogne

Partant de Belcastel, par les hauteurs dominant les rivières de la Dordogne et l’Ouysse, le tracé de cette randonnée conduit au village de Calès. Après Calès le parcours amorce une descente vers la vallée de l’Ouysse, la balade se poursuit ensuite le long de cette vallée pour rejoindre Lacave.

Repas tiré du sac en cours de randonnée, le lieu et l’heure seront déterminés selon la progression du groupe. Notez bien que chacun doit prévoir et transporter son repas.

NOMBRE DE PLACES LIMITEES. 18 18 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-12

fin : 2024-05-12

Pezuls 24510 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

