Concert | Ressentir l’esprit La Gare Eymet, dimanche 12 mai 2024.

Ressentir l’Esprit nous transporte dans un monde de désir spirituel de délivrance de l’oppression et de l’isolement, mais où la joie intense et le rire réaffirment constamment la force de l’esprit humain à surmonter. Ces arrangements se balancent, oscillent et nous transportent des moments de célébration joyeuse aux expressions les plus profondes de l’angoisse personnelle.

Nous sautons dans le théâtre du grand opéra, mettant en scène la célébration, l’amour, la perte et la trahison dans des chœurs comprenant la Habanera de Carmen de Bizet ; Placido e il mar d’Idomeneo de Mozart ; Brindisi (« La chanson à boire ») de La Traviata de Verdi ; son Anvil Chorus d’Il Trovatore ; le Humming Chorus de Madama Butterfly de Puccini et When I am laid in earth de Dido and Aeneas de Purcell.

Une combinaison sans complexe d’émotions robustes et terreuses et de pathos déchirant. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-12 20:00:00

fin : 2024-05-12

La Gare Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny

Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

