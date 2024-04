Printemps à la Ferme à la Ferme La Bon’o’venture Les landes de la Salvetat Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac, dimanche 12 mai 2024.

Visite libre à la découverte des chèvres laitières et de la transformation fromagère.

Dégustation de fromages et échanges avec les éleveurs.

Sur réservation par téléphone.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-12 16:00:00

fin : 2024-05-12

Les landes de la Salvetat La Ferme La Bon’o’venture

Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac 24580 Dordogne Nouvelle-Aquitaine laetitia.bonnot6@gmail.com

L’événement Printemps à la Ferme à la Ferme La Bon’o’venture Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac a été mis à jour le 2024-04-07 par OT Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère