Pâques à Lesparre-Médoc Lesparre-Médoc, samedi 30 mars 2024.

L’association Pour que vivent les artistes en Médoc s’est associée avec le magasin Leclerc pour proposer 2 journées d’animations autour de Pâques

– le samedi avec un atelier maquillage, un sculpteur de ballons, des jeux géants en bois et une distribution de chocolats faîte par une mascotte lapin

– le mercredi dans les magasins BricoLeclerc et JardiLeclerc pour des ateliers créatifs, une chasse aux oeufs et un goûter avec distribution de cadeaux. 0 0 EUR.

Début : 2024-03-30 10:30:00

fin : 2024-03-30 12:30:00

Centre Commercial

Lesparre-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine associationpqvam@gmail.com

