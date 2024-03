PÂQUES 2024 LE TRÉSOR MAUDIT VILLAGE GAULOIS Rieux-Volvestre, dimanche 31 mars 2024.

PÂQUES 2024 LE TRÉSOR MAUDIT VILLAGE GAULOIS Rieux-Volvestre Haute-Garonne

Comme chaque année, durant le week-end de Pâques, Le Village Gaulois organise de nombreuses animations !

Faute d’œufs, les visiteurs vont découvrir, au travers d’un nouveau jeu destiné aux enfants et aux plus grands, des indices pour gagner un véritable trésor de pièces… en chocolat !

Rencontrez la troupe de passionnés Cohortes Urbanae pour des animations autour du costume gaulois et romain, des présentations d’auxiliaires Gaulois, démonstrations de combats, et plus encore ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-31 14:00:00

fin : 2024-04-01 18:00:00

VILLAGE GAULOIS 3657 Rte de Saint Julien

Rieux-Volvestre 31310 Haute-Garonne Occitanie

L’événement PÂQUES 2024 LE TRÉSOR MAUDIT Rieux-Volvestre a été mis à jour le 2024-03-27 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE