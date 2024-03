Émile Zola Centre Culturel Théâtre des Mazades Toulouse, jeudi 2 mai 2024.

Émile Zola Photographie – Collections de la Galerie Le Château d’Eau 2 – 17 mai Centre Culturel Théâtre des Mazades Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-02T09:00:00+02:00 – 2024-05-02T12:30:00+02:00

Fin : 2024-05-17T13:30:00+02:00 – 2024-05-17T18:30:00+02:00

Émile Zola se prit de passion pour « l’image héliographique » et nous a laissé une oeuvre riche, celle d’un amateur autodidacte enthousiaste dont les épreuves ont rejoint des collections prestigieuses (musée d’Orsay).

Ses images n’évoquent ni le cycle des Rougon-Maquart ni « J’accuse » mais nous ouvrent avec douceur la porte sur sa sphère privée, non sans un certain sentimentalisme.

Centre Culturel Théâtre des Mazades 10 Avenue des Mazades, 31200 Toulouse, France

