OUVERTURE DES SERRES DU LYCÉE DE THURÉ Parking du Lycée Agricole Thuré, mardi 19 mars 2024.

OUVERTURE DES SERRES DU LYCÉE DE THURÉ Les serres du lycée de Thuré vont ouvrir leurs portes au public du 19 mars au 29/06 du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h.

Vente de plants de légumes ou fleurs annuelles… 19 mars – 29 juin Parking du Lycée Agricole Entrée libre

L’équipe de l’exploitation a le plaisir de vous informer que les serres du lycée de Thuré vont ouvrir leurs portes au public à partir du mardi 19 mars pour la période printanière jusqu’au 29/06 inclus.

Romain vous accueillera du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h et vous apportera tout conseil si besoin.

N’hésitez pas à venir faire vos achats de plants de légumes ou fleurs annuelles/vivaces, arbustes… ou bien en visite libre.

A bientôt sur notre site !

Parking du Lycée Agricole 10 rue du Lycée, Thuré Thuré 86540 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 49 90 70 50 »}, {« type »: « email », « value »: « expl.thure@educagri.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://poleformation-thure.fr/lexploitation/lhorticulture »}]

