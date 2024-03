Master Class cuivres et percussions EMIG Montmorillon, samedi 27 avril 2024.

Master Class cuivres et percussions Venez parfaire votre pratique d’instruments de musique 27 et 28 avril EMIG Tarif : 50€ / membre EMIG : 40€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-27T10:00:00+02:00 – 2024-04-27T12:00:00+02:00

Fin : 2024-04-28T14:00:00+02:00 – 2024-04-28T16:00:00+02:00

Travail individuel et par pupitre avec les intervenants, travail sur des morceaux d’ensemble et mini-concert terminal de restitution.

Ouvert à tous les musiciens avec plus de 3 ans de pratique (cuivres, percussions et clavier)

EMIG 2 place du vieux marché, montmorillon Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 49 91 16 70 »}, {« type »: « email », « value »: « emig.valdegartempe@gmail.com »}]

stage musique

EMIG