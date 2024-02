LA ROCHE POSAY Acropolya La Roche-Posay, samedi 27 avril 2024.

LA ROCHE POSAY 1er Festival de Bandes Dessinées 27 et 28 avril Acropolya Entrée libre, ouvert de 14h à 19h le samedi 27 avril et de 10h30 à 18h30 le dimanche 28 avril 2024

Début : 2024-04-27T14:00:00+02:00 – 2024-04-27T19:00:00+02:00

Fin : 2024-04-28T10:30:00+02:00 – 2024-04-28T18:30:00+02:00

Festival de bandes dessinées recevant une trentaire d’auteurs, de dessinateurs, de coloristes qui seront présents pour rencontrer les fans de BD, dédicacer leurs ouvrages et partager leur passion pour le 9ème art.

Les amateurs de BD et de rencontres inédites auront l’occasion de découvrir de nouveaux talents, d’admirer des expositions et de participer à des ateliers créatifs. Un concours de dessin et un jeu de piste sont organisés pendant le festival.

Située aux confins de 3 départements, La Roche Posay dispose de nombreux hébergements pour que vous puissiez vous déplacer quel que soit votre situation géographique.

Venez partager des moments inoubliables en solo, entre amis ou en famille et plonger dans un univers où les bulles racontent des histoires extraordinaires.

Si vous souhaitez voir les auteurs présents, n’hésitez pas à aller sur le lien suivant https://opalebd.com/festivals/details/3157

Acropolya LA ROCHE-POSAY La Roche-Posay 86270 Vienne Nouvelle-Aquitaine

1er Festival de Bandes Dessinées Bulles d’Ozons La Roche Posay