Effervescence : création de danse Salle Multimédia Lencloître Lencloître, samedi 27 avril 2024.

Effervescence : création de danse Assistez à la représentation unique de la première création de danse de Marie-Élodie Beaulieu, soutenue par la MJC de Naintré ! Samedi 27 avril, 20h30 Salle Multimédia Lencloître Billetterie en ligne et sur place. Réservations au 07 82 30 60 13.

Venez découvrir l’histoire captivante d’Ysalis, une jeune fille qui, malgré son manque de confiance en elle, va trouver le courage d’affronter ses peurs et ses doutes grâce à un livre magique.

Vous serez touchés par la sincérité et l’authenticité des danseurs, qui donnent vie à ces émotions si différentes.

Alors, laissez-vous emporter dans un tourbillon d’émotions et découvrez comment Ysalis, en apparence ordinaire, peut se transformer en une personne extraordinaire grâce à la magie des sentiments. Et n’oubliez pas, partageons nos émotions avec ceux qui nous entourent.

OUVERTURE DES PORTES : 20H00. Buvette et parking sur place.

TARIFS : + 12 ans = 8 € / – 12 ans = 5 €. Formule repas avec Le Champ de Foire de Lencloître : 28 € et 12 €. Tous les tarifs sur www.mjcnaintre.fr/effervescence.

BILLETTERIE EN LIGNE : https://www.helloasso.com/associations/mjc-jean-paul-robin/evenements/effervescence-creation-danse

Salle Multimédia Lencloître Rue du Gué de la Grange Lencloître Lencloître 86140 Vienne Nouvelle-Aquitaine

