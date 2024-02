Ouverture de LA MORA Honfleur, samedi 23 mars 2024.

Ouverture de LA MORA Honfleur Calvados

Samedi

23-24 mars :

-Tout le week-end campement médiéval devant la Mora

-Tout le week-end Ateliers DIY pour les enfants, construisez votre propre navire amiral et repartez avec et/ou créez votre propre étendard pour devenir un vrai seigneur normand !

-Tout le week-end Visite de la vedette de la SNSM ; devenez un loup de mer en apprenant à faire des nœuds de marins et partez à la découverte du métier de sauveteurs en mer.

Samedi 23 mars uniquement :

-Déambulation musicale dans la matinée et dans l’après-midi entre Sainte-Catherine et La Mora

-Atelier autour du jardin pédagogique

-En fin de journée, nous vous accueillons sous la nef pour un conte familial

Dimanche 24 mars uniquement

-Conférence des historiens Pierre Bouet et François Neveu sur notre site à 15h30 (sur notre site) Participation libre Sur réservation

23-24 mars :

-Tout le week-end campement médiéval devant la Mora

-Tout le week-end Ateliers DIY pour les enfants, construisez votre propre navire amiral et repartez avec et/ou créez votre propre étendard pour devenir un vrai seigneur normand !

-Tout le week-end Visite de la vedette de la SNSM ; devenez un loup de mer en apprenant à faire des nœuds de marins et partez à la découverte du métier de sauveteurs en mer.

Samedi 23 mars uniquement :

-Déambulation musicale dans la matinée et dans l’après-midi entre Sainte-Catherine et La Mora

-Atelier autour du jardin pédagogique

-En fin de journée, nous vous accueillons sous la nef pour un conte familial

Dimanche 24 mars uniquement

-Conférence des historiens Pierre Bouet et François Neveu sur notre site à 15h30 (sur notre site) Participation libre Sur réservation .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23

fin : 2024-03-24

2 Quai de la jetée de l’est

Honfleur 14600 Calvados Normandie contact@la-mora.org

L’événement Ouverture de LA MORA Honfleur a été mis à jour le 2024-02-21 par OT Honfleur-Beuzeville