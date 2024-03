BIATHLON LASER Trouville-sur-Mer, dimanche 28 avril 2024.

BIATHLON LASER Trouville-sur-Mer Calvados

Mêlant tirs (avec une carabine laser) sur des cibles fixes en étant allongé ou débout et course d’orientation, le biathlon laser vous fera travailler la gestion de l’effort, la concentration et le précision tout en passant un moment agréable.

Tenue de sport recommandée. À partir de 12 ans.

5 participants par créneau 14 h 30 / 15 h / 15 h 30 / 16 h

Réservation à l’Office de Tourisme ou sur notre billetterie en ligne.

Lieu de rendez-vous Piscine extérieure de Trouville-sur-Mer, promenade des planches.

Mêlant tirs (avec une carabine laser) sur des cibles fixes en étant allongé ou débout et course d’orientation, le biathlon laser vous fera travailler la gestion de l’effort, la concentration et le précision tout en passant un moment agréable.

Tenue de sport recommandée. À partir de 12 ans.

5 participants par créneau 14 h 30 / 15 h / 15 h 30 / 16 h

Réservation à l’Office de Tourisme ou sur notre billetterie en ligne.

Lieu de rendez-vous Piscine extérieure de Trouville-sur-Mer, promenade des planches. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-28 14:30:00

fin : 2024-04-28 16:30:00

Bassin extérieur de la piscine municipale

Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie

L’événement BIATHLON LASER Trouville-sur-Mer a été mis à jour le 2024-03-19 par OT Trouville