Ouverture de la Guinguette d’Albas Albas, 25 mai 2022, Albas.

Ouverture de la Guinguette d’Albas La Guinguette d’Albas 203 rue de la Carrière Albas

2022-05-25 – 2022-05-29 La Guinguette d’Albas 203 rue de la Carrière

Albas Lot

Mercredi 25 mai: nOn éveille la vallée avec la fantastique Batufraka pour un set énergique de percussions à partir de 19h ! Tapas & bar ouvert Jeudi 26 mai: nOn ouvre la cuisine et on vous fait découvrir la carte du resto, le midi (12h-14h) et le soir (19h-21h), avec Jules aux fourneaux. Vendredi 27 mai: nLa Froussaï (chant, basse, batterie, clavier et guitares) pour un concert de reggae et chanson engagée, l’occasion de se défouler en fêtant les plaisirs de la vie et entamer l’été. (18h30-20h puis 21h-22h30) Samedi 28 mai: Lâcher de clowns sur Albas ! Place aux familles et aux marmots avec deux spectacles. n – 15h00: La Petite Ondine (Solo pour une clowne et un sac poubelle, librement inspiré de la petite sirène) n – 16h30: Mon Chef d’Œuvre (Solo musical pour une clowne viscérale) Dimanche 29 mai: à l’heure de l’apéro, Café Colaj (trio acoustique chant, accordéon et clarinette, musiques des pays de l’Est) Evénements gratuits mais chapeau à disposition en soutien aux artistes. nPour soutenir, majoration des consommations alcoolisées (quelques centimes) les soirs de concert

Pour la réouverture, c’est tout le weekend de l’Ascension qui sera festif. Cette semaine sera l’occasion de goûter à toute cette diversité à venir (tant dans l’assiette que sur scène)

+33 6 73 95 67 50

Mercredi 25 mai: nOn éveille la vallée avec la fantastique Batufraka pour un set énergique de percussions à partir de 19h ! Tapas & bar ouvert Jeudi 26 mai: nOn ouvre la cuisine et on vous fait découvrir la carte du resto, le midi (12h-14h) et le soir (19h-21h), avec Jules aux fourneaux. Vendredi 27 mai: nLa Froussaï (chant, basse, batterie, clavier et guitares) pour un concert de reggae et chanson engagée, l’occasion de se défouler en fêtant les plaisirs de la vie et entamer l’été. (18h30-20h puis 21h-22h30) Samedi 28 mai: Lâcher de clowns sur Albas ! Place aux familles et aux marmots avec deux spectacles. n – 15h00: La Petite Ondine (Solo pour une clowne et un sac poubelle, librement inspiré de la petite sirène) n – 16h30: Mon Chef d’Œuvre (Solo musical pour une clowne viscérale) Dimanche 29 mai: à l’heure de l’apéro, Café Colaj (trio acoustique chant, accordéon et clarinette, musiques des pays de l’Est) Evénements gratuits mais chapeau à disposition en soutien aux artistes. nPour soutenir, majoration des consommations alcoolisées (quelques centimes) les soirs de concert

Guinguette d’Albas

La Guinguette d’Albas 203 rue de la Carrière Albas

dernière mise à jour : 2022-05-13 par