Concert: « ContreBrassens » par Pauline Dupuy Rue des Escrignols Pradines, 11 mai 2024, Pradines.

Pradines,Lot

Pauline Dupuy nous fait redécouvrir Brassens sous un éclairage neuf. Révélant la saveur musicale de ses mélodies et la profondeur de ses textes, elle nous promène dans des histoires choisies autour de la femme… En exploitant toutes les sonorités, y compris cuivrées, de sa contrebasse et en ralentissant le rythme de la plupart des chansons, Pauline Dupuy redévoile la profondeur de textes magnifiques et met très en valeur toute leur humanité. La voix est douce, particulièrement mélodique, et en fait une très belle lecture. Après avoir roulé sa bosse seule avec son instrument, la voici accompagnée d’un surprenant complice invité à se coller avec elle tout contre Brassens.

L’univers fantasque de Michael Wookey épouse avec merveille et justesse la douceur et la sobriété de la contrebassiste. Riches ou discrets, souvent jazzy et parfois oniriques, les arrangements honorent la voix, au service de la poésie et de l’humanité des textes. Ce qui nous est raconté est drôle, profond et engagé. Si on a aujourd’hui besoin de sens, on a aussi besoin de l’humour et des valeurs du grand Georges. Brassens par une femme ? Georges en aurait fait une chanson, Pauline un spectacle..

2024-05-11 20:30:00 fin : 2024-05-11 23:00:00. 18 EUR.

Rue des Escrignols Salle culturelle de la Prade

Pradines 46090 Lot Occitanie



Pauline Dupuy gives us a fresh look at Brassens. Revealing the musical flavor of his melodies and the depth of his lyrics, she takes us on a journey through selected stories about women? Pauline Dupuy uses all the sonorities of her double bass, including the brassy ones, and slows down the rhythm of most of the songs, to reveal the depth of the magnificent texts and bring out all their humanity. Her voice is soft, particularly melodic, and she gives a beautiful reading. After having worked alone with her instrument, here she is accompanied by a surprising accomplice, invited to join her in playing Brassens.

Michael Wookey?s whimsical universe marries perfectly with the sweetness and sobriety of the double bassist. Rich or discreet, often jazzy and sometimes dreamlike, the arrangements honor the voice, serving the poetry and humanity of the lyrics. What we are told is funny, profound and committed. If we need meaning today, we also need the humor and values of the great Georges. Brassens by a woman? Georges would have made a song out of it, Pauline a show.

Pauline Dupuy nos ofrece una nueva mirada sobre Brassens. Revelando el sabor musical de sus melodías y la profundidad de sus letras, nos lleva de viaje a través de una selección de historias sobre mujeres.. Al explotar toda la gama de sonidos, incluidos los tonos broncos de su contrabajo, y al ralentizar el ritmo de la mayoría de las canciones, Pauline Dupuy revela la profundidad de las magníficas letras y pone de manifiesto toda su humanidad. Su voz, suave y particularmente melódica, ofrece una hermosa lectura. Después de un duro trabajo a solas con su instrumento, se hace acompañar de un sorprendente cómplice, invitado a unirse a ella para interpretar a Brassens.

El universo caprichoso de Michael Wookey casa a la perfección con la suavidad y sobriedad del contrabajista. Ricos o discretos, a menudo jazzísticos y a veces oníricos, los arreglos honran la voz, al servicio de la poesía y la humanidad de las letras. Lo que nos cuentan es divertido, profundo y comprometido. Si hoy necesitamos sentido, también necesitamos el humor y los valores de los grandes Georges. ¿Brassens por una mujer? Georges habría hecho de ello una canción, Pauline un espectáculo.

Pauline Dupuy lässt uns Brassens in einem neuen Licht erscheinen. Sie entfaltet den musikalischen Geschmack seiner Melodien und die Tiefe seiner Texte und führt uns durch ausgewählte Geschichten rund um die Frau? Indem Pauline Dupuy alle Klänge ihres Kontrabasses, einschließlich der Blechbläser, ausnutzt und das Tempo der meisten Lieder verlangsamt, erschließt sie die Tiefe der wunderbaren Texte neu und hebt ihre Menschlichkeit hervor. Ihre Stimme ist sanft, besonders melodisch und liest sie sehr schön vor. Nachdem sie sich allein mit ihrem Instrument durchgeschlagen hat, wird sie nun von einem überraschenden Komplizen begleitet, der eingeladen ist, sich mit ihr an Brassens zu kuscheln.

Michael Wookeys fantasievolle Welt passt sich wunderbar und genau der Sanftheit und Nüchternheit der Kontrabassistin an. Die Arrangements sind reich oder diskret, oft jazzig und manchmal traumhaft, und ehren die Stimme im Dienste der Poesie und der Menschlichkeit der Texte. Was uns erzählt wird, ist witzig, tiefgründig und engagiert. Wenn wir heute Sinn brauchen, brauchen wir auch den Humor und die Werte des großen Georges. Brassens von einer Frau? Georges hätte daraus ein Chanson gemacht, Pauline eine Show.

