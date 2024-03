Fête du pâturage Lugagnac, samedi 11 mai 2024.

Fête du pâturage Lugagnac Lot

Pour sa troisième édition, l’équipe de l’Association Foncière Pastorale Libre de Crégols Lugagnac, associée aux éleveurs de l’association Les Caussignols, vous invite à une nouvelle journée festive et pédagogique autour du pastoralisme, de son impact et ses enjeux.

Le Parc s’associe aux deux associations pour vous proposer un programme haut en couleur !

10h30 Ciné débat « Eleveurs d’horizon »

13h30 Rendez-vous des randonneurs (place de l’Eglise- Lugagnac)

14h00 Départ pour la balade avec les brebis. Suivez les brebis de Lilian jusqu’à leur parc de pâturage !

Bouteilles d’eau et chaussures de marche conseillés 7 km

De 14h00 à 19h00 - Dans le centre de Lugagnac

Animations pour petits et grands curieux

– Marché artisanal et local avec animations autour de la laine par le « Collectif la Draille »

– Animation « Plantes et cailloux » avec la Réserve naturelle du Marais de Bonnefont (14h00 15h30 17h00 Sur inscription sur le site internet du parc) RDV devant l’Eglise, l’animatrice viendra vous chercher. Limitée à 20 personnes par session.

– Démonstration de tonte de brebis et atelier laine

– Démonstration de chiens de troupeau avec le club ACT12

– Cuisson de pain dans le four communal et gouter offert pour les enfants

– Découverte de la géologie locale et exposition le Bestiaire des Phosphatières par la Réserve naturelle géologique du Lot

– Présentation du programme de reconquête des espaces embroussaillés par le Département

19h00 21h00 : Marché gourmand et musical accompagné par Acordémon . N’oubliez pas d’amener vos assiettes et couverts !

21h00 Concert avec Café Crème EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-11 10:00:00

fin : 2024-05-11 00:00:00

Le bourg

Lugagnac 46260 Lot Occitanie

L’événement Fête du pâturage Lugagnac a été mis à jour le 2024-03-15 par Pnr des Causses du Quercy