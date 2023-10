Concert à Esclauzels: Angelina String Quintet Eglise d’Esclauzels Esclauzels, 23 septembre 2023, Esclauzels.

Esclauzels,Lot

Angelina String Quintet, c’est tout d’abord une histoire d’amitié entre cinq musiciens, deux violons, un alto, un violoncelle et une contrebasse, tous professionnels, diplômés de conservatoires et forts de leur expérience dans différentes formations ( orchestres symphoniques, orchestres de chambre) et qui sont heureux de jouer ensemble. Ils partagent ce bonheur avec le public qui a la chance de pouvoir venir écouter « en live » de la musique dite » classique » .

Mozart, Bach, Vivaldi, Haendel, Brahms, Rossini et d’autres belles surprises seront au programme.

Non, la musique classique n’est pas ennuyeuse, elle peut être festive et joyeuse.

Venez découvrir, voir et écouter et vous réaliserez qu’entre musique dite classique, jazz et même variété les frontières ne sont pas opaques.

Il n’y a pas de » grande » ou de » petite » musique, pour paraphraser Duke Ellington, je dirai » il n’existe que deux musiques, la bonne et la mauvaise » .

Et avec Angelina String Quintet nous n’aurons que de la très bonne musique .

Une belle soirée en perspective!

Nombre de places limité. Réservation fortement recommandée au 06.26.52.07.72.

Paiement par chèque ou par Paypal à esclauculture@gmail.com.

2023-09-23 20:00:00 fin : 2023-09-23 . 15 EUR.

Eglise d’Esclauzels

Esclauzels 46090 Lot Occitanie



Angelina String Quintet is first and foremost a story of friendship between five musicians – two violins, a viola, a cello and a double bass – all of whom are professionals with conservatory diplomas and a wealth of experience in various formations (symphony orchestras, chamber orchestras), and who are happy to play together. They share this joy with the audience, who are lucky enough to be able to come and listen to « classical » music live.

Mozart, Bach, Vivaldi, Haendel, Brahms, Rossini and other surprises will be on the program.

No, classical music is not boring, it can be festive and joyful.

Come and discover, see and listen, and you’ll realize that the boundaries between so-called classical music, jazz and even variety are not opaque.

There is no such thing as « great » or « little » music. To paraphrase Duke Ellington, « there are only two kinds of music, good and bad ».

And with Angelina String Quintet we’ll have nothing but good music.

A wonderful evening ahead!

Limited number of seats. Reservations strongly recommended on 06.26.52.07.72.

Payment by check or Paypal to esclauculture@gmail.com

El Quinteto de Cuerda Angelina es, ante todo, una historia de amistad entre cinco músicos -dos violines, una viola, un violonchelo y un contrabajo-, todos ellos profesionales titulados de conservatorio y con una gran experiencia en diversas formaciones (orquestas sinfónicas, orquestas de cámara), que se alegran de tocar juntos. Comparten esta alegría con el público, que tiene la suerte de poder venir a escuchar música clásica « en vivo ».

Mozart, Bach, Vivaldi, Haendel, Brahms, Rossini y muchas otras sorpresas estarán en el programa.

No, la música clásica no es aburrida, puede ser festiva y alegre.

Venga a descubrir, ver y escuchar, y se dará cuenta de que no hay fronteras rígidas entre la llamada música clásica, el jazz e incluso las variedades.

Parafraseando a Duke Ellington, sólo hay dos tipos de música: la buena y la mala.

Y con Angelina String Quintet sólo tendremos música buena de verdad.

Nos espera una gran velada

Plazas limitadas. Se recomienda encarecidamente reservar el 06.26.52.07.72.

Pago por cheque o Paypal a esclauculture@gmail.com

Das Angelina String Quintet ist in erster Linie eine Geschichte der Freundschaft zwischen fünf Musikern, zwei Violinen, einer Viola, einem Cello und einem Kontrabass, die alle Profis sind, an Konservatorien studiert haben und über Erfahrungen in verschiedenen Formationen (Symphonieorchester, Kammerorchester) verfügen und die glücklich sind, zusammen zu spielen. Sie teilen dieses Glück mit dem Publikum, das das Glück hat, « live » sogenannte « klassische » Musik hören zu können.

Mozart, Bach, Vivaldi, Händel, Brahms, Rossini und andere schöne Überraschungen werden auf dem Programm stehen.

Nein, klassische Musik ist nicht langweilig, sondern kann festlich und fröhlich sein.

Kommen Sie zum Entdecken, Sehen und Hören und Sie werden feststellen, dass die Grenzen zwischen sogenannter klassischer Musik, Jazz und sogar Varieté nicht undurchsichtig sind.

Es gibt keine « große » oder « kleine » Musik, um Duke Ellington zu paraphrasieren, würde ich sagen: « Es gibt nur zwei Musikrichtungen, die gute und die schlechte ».

Und mit dem Angelina String Quintet werden wir nur sehr gute Musik hören.

Ein wunderbarer Abend!

Die Anzahl der Plätze ist begrenzt. Reservierungen werden dringend empfohlen unter 06.26.52.07.72.

Zahlung per Scheck oder Paypal an esclauculture@gmail.com

