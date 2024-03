Opération « toutes pompes dehors » Accueil de l’hôtel de ville Le pouliguen, vendredi 22 mars 2024.

Opération « toutes pompes dehors » Collecte de chaussures usagées (mais portables). Les bénéfices seront reversés à l’association Oncologie plein Air qui oeuvre en faveur de jeunes malades du cancer. Les points de collecte au Po… 22 mars – 4 avril Accueil de l’hôtel de ville

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-22T09:00:00+01:00 – 2024-03-22T19:00:00+01:00

Fin : 2024-04-04T09:00:00+02:00 – 2024-04-04T19:00:00+02:00

Collecte de chaussures usagées (mais portables). Les bénéfices seront reversés à l’association Oncologie plein Air qui oeuvre en faveur de jeunes malades du cancer.

Les points de collecte au Pouliguen :

Accueil de l’hôtel de ville : 17 rue Jules Benoit

Résidence de retraite André Rochefort :10 boulevard de Civanam

Salle de l’atlantique : 24 Bd Pierre de Coubertin

Maison médicale à proximité de la gare

Intermarché

Accueil de l’hôtel de ville 17 rue Jules Benoit 44510 Le pouliguen Le pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 82 31 59 11 »}, {« type »: « email », « value »: « isabellelg@wanadoo.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.aopanantes.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/operation-toutes-pompes-dehors-le-pouliguen-1.html »}]

SANTE SOLIDARITE