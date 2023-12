Business Connect – HealthTech Online Paris, 23 janvier 2024, Paris.

Business Connect – HealthTech Mardi 23 janvier 2024, 10h00 Online

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-23T10:00:00+01:00 – 2024-01-23T17:00:00+01:00

Fin : 2024-01-23T10:00:00+01:00 – 2024-01-23T17:00:00+01:00

Le Réseau des Villages by CA, avec Les Villages by CA en chefs d’orchestre, organise le mardi 23 janvier de 10h00 à 17h00, un BUSINESS CONNECT HEALTHTECH, 100% digital : nouveaux produits ou nouvelles technologies innovantes en santé humaine : Biotech, Medtech, E-santé.

Une journée d’échanges et de rencontres business 100% en ligne, entre start-up, entreprises et institutionnels autour de solutions HealthTech pour répondre aux enjeux stratégiques que cela représente aujourd’hui pour le système de santé : nouvelles thérapies, biotechnologies, intelligence artificielle…

Objectif : Favoriser les rencontres entre les start-up innovant dans le domaine de la HealthTech avec les entreprises et institutionnels de l’écosystème de la santé

Format : Des speed-meetings ciblés de 20 minutes organisés en live en visioconférence sur la plateforme WE CONNECT

Start-up, entreprises, institutionnels, cette opportunité vous intéresse ?

Vous avez jusqu’au 11 janvier 2024 pour vous inscrire. Vous pourrez ensuite y intégrer vos disponibilités sur la journée et choisir les entreprises et start-up que vous souhaitez rencontrer.

JE M’INSCRIS : https://server.matchmaking-studio.com/fr/234Ka8KK8P

Planning :

Jusqu’au 11 janvier 2024 à 13h30 : Inscription à l’évènement

Du 11 janvier 2024 à 14h00 au 17 janvier 2024 à 13h30 : Choix des interlocuteurs que vous souhaitez rencontrer et matching via la plateforme

19 janvier 2024 : Réception de votre planning personnalisé pour l’évènement

Mardi 23 janvier 2024 – Jour J : Connectez-vous sur la plateforme WE CONNECT aux heures de rendez-vous depuis chez vous ou votre entreprise

Online web Paris 75013 Paris 13e Arrondissement Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://server.matchmaking-studio.com/fr/234Ka8KK8P »}] [{« link »: « https://server.matchmaking-studio.com/fr/234Ka8KK8P »}]