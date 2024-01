Journée des mamans Accueil Barouillère Paris, mardi 30 avril 2024.

Journée des mamans Une journée de ressourcement pour les mamans d’une personne malade ou handicapée Mardi 30 avril, 09h00 Accueil Barouillère Inscription surhttps://www.och.fr/evenement/journee-des-mamans/

Une journée pour moi, maman d’une personne malade ou handicapée, quelque soit le handicap et l’âge de mon enfant. Pour souffler, prendre soin de moi, déposer les réalités du quotidien, retrouver confiance et élan.

Au programme : témoignage d’une maman, échanges en petits groupes, ateliers de détente et de ressourcement au choix.

« Encore merci pour la journée de jeudi dernier: une vraie pause de douceur et de bienveillance! » nous témoigne une maman.

Accueil Barouillère 14 rue Saint Jean-Baptiste de la Salle Paris 75006 Paris 6e Arrondissement Paris Île-de-France