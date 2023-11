L’Impresario de Smyrne – Théâtre de l’Athénée, Paris ATHENEE THEATRE LOUIS-JOUVET, 30 avril 2024, PARIS.

L’Impresario de Smyrne – Théâtre de l’Athénée, Paris ATHENEE THEATRE LOUIS-JOUVET. Un spectacle à la date du 2024-04-30 à 20:00 (2024-04-25 au ). Tarif : 16.0 à 39.6 euros.

Théâtre Musical———————-L’IMPRESARIO DE SMYRNE, SCÈNES DE LA VIE D’OPÉRA Un hôtel, à Venise aux lendemains du carnaval.Le brouillard fume sur la lagune. Lucrezia, jeune chanteuse florentine « qui ne connaît pas grand-chose à la musique » – c’est elle qui le dit – est arrivée la veille. Carluccio, le castrat cherche un nouveau contrat.L’argent manque. Il y a des agents, des impresarios, des protecteurs.On apprend qu’un Turc-marchand a été convaincu par ses amis de ramener à Smyrne, le mieux de ce qui se fait sur la scène vénitienne et qu’il n’y connaît rien.Qui sera engagé ?Madame Tognina, soprano d’expérience est chez elle avec le ténor, son amant.La compagnie les retrouve.Il y a un poète accommodant qui ne travaille pas dans le génie, une petite chanteuse bolognaise, l’impresario, l’agent. La Florentine et le castrat les rejoignent. Ils sont tous à fond pour le projet turc. Chaude ambiance. Qui sera la prima donna ? A Venise, la musique était partout, le public y passait sa vie. Théâtres, Tréteaux, Ospedale… Laurent Pelly et Agathe Mélinand ont imaginé un Impresario de Smyrne intemporel et en musique – la pièce fut d’abord un opéra. Ces Scènes de la vie d’opéra deviennent un burlesque hommage à ce Bûcher des vanités, transcendé par la musique. Un petit monde en équilibre qui s’agrippe pour sauver ce qu’il lui reste d’amour propre. Dans un espace presque vide qui évoque le théâtre côté scène, coulisses et salle, la scénographie signée Laurent Pelly et Matthieu Delcourt s’amuse à désorienter les personnages et, souvent, les spectateurs… Qui sera la prima donna ? Sur scène, un casting ébouriffant pour répondre à la question, dont Natalie Dessay et les instrumentistes de l’ensemble baroque Masques dirigé par Olivier Fortin.Accès PMR 01 53 05 19 00 Théâtre de l’Athénée, L’Impresario de Smyrne Théâtre de l’Athénée, L’Impresario de Smyrne

Votre billet est ici

ATHENEE THEATRE LOUIS-JOUVET PARIS 7 rue Boudreau Paris

16.0

EUR16.0.

Votre billet est ici